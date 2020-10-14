Наступает настоящая осень с ветром и холодом

В Литву пришел активный южный циклон, который напомнил, какой бывает осенняя погода. И в среду прогнозируют пасмурную дождливую и холодную погоду. Ночью дожди шли почти на всей территории Литвы, в Дзукии и Сувалькии местами дожди были сильными. Усилился ветер.

Во многих районах порывы ветра достигнут 15-18 м/с, у моря 19-20 м/с. Ночью было 6-9, на косе около 10 градусов тепла. Днем ожидается еще больше осадков. Будет идти дождь, местами сильный. Сохранится порывистый ветер. Воздух прогреется до 8-12, на юго-востоке до 13 градусов тепла.

В четверг циклон ослабеет, однако все же почти повсюду пройдут дожди. Осадки уже не будут интенсивными. Ветер успокоится. Ночью будет 3-8, днем 8-13 градусов выше нуля.

В пятницу осадков будет еще меньше. Небольшие дожди пройдут только местами, однако значительно похолодает. Ночью будет 1-6 градусов тепла, местами 0-4 градуса мороза. Днем будет всего 7-11 градусов тепла.

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