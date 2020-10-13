После заявлений о сплочении левых сил социал-демократ сказал все, что думает о "крестьянах"

После того как лидер социал-демократов Гинтаутас Палуцкас заявил, что они поддержат "крестьян" в одномандатных округах, не попавший в парламент социал-демократ, политолог Лютаурас Гуджинскас поступил по-своему – он высказал свое мнение о больше части "крестьян".

Интересно, что Палуцкас положительно оценил его пост в фейсбуке. Гуджинскас призвал в первую очередь оказать поддержку соцдемам, которые прошли во второй тур.

"Что касается других округов: в Вильнюсе: призываю поддержать председателя Движения либералов Викторию Чмилите-Нильсен, кандидатов Партии свободы (...), а не их конкурентов консерваторов.

Почему? Потому что консерваторы флиртуют с клерикализмом, высказываются за ограничение прав ЛГБТ+ или ничего не говорят об этом, заявляют, что принесли стране независимость (гордыня – великий грех).

Партия свободы обещает либерализацию трудовых отношений и уменьшить бюджет страны, что было бы катастрофой для будущего страны. Но в своей декларации они акцентируют социально ориентированные цели, например, заботу об инвалидах. Даю им аванс как новой партии, в надежде, что они одумаются и не приведут Литву к еще большей "латинизации". Мне импонирует их поддержка равноправия в браке и декриминализации "травки", – писал Гуджинскас.

Он признал, что Чмилите-Нильсен нравится ему больше других литовских политиков.

"Не только потому, что она - талантливый шахматист, но и за чувство ответственности. Между тем ее конкурент - Миколас Маяускас - так и не развеял слухи в связи со скандалом #metoo. Это голосование в центре Вильнюса покажет, куда идет Литва в вопросе прав человека и вообще достоинства людей", – писал политолог.

В Каунасе и на избирательном участке эмигрантов он призвал поддержать представителей Партии свободы и Движения либералов, а не консерваторов.

"Там, где состязаются "крестьяне" с консерваторами, я призываю поддержать консерваторов. Как ни посмотри, ЛСКЗ - это все же партия-компания, которой управляет один олигарх, который за 4 года не раз пытался подмыть фундамент демократии. А осуществление налоговой реформы "миллиард для миллиона" показывает его отношение к госсектору. И наконец – то, что они даже не пытались подготовить свою программу, а украли ее у госведомств, показывает, что у партии нет ни интеллекта, ни самоуважения. Исключение - Томас Томилинас, который в 49-ом округе состязается с Сергеюсом Йовайшой. Я верю в искренность Томаса в деле создания социально справедливой Литвы. Призываю поддержать его", – писал Гуджинскас.

Еще что касается округа Пилайте-Каролинишкес, то в нем он призывает поддержать Саулюса Сквернялиса, а не консерватора Р.Моркунайте-Микуленене.

"Из-за компетентности", - писал политолог.

Палуцкас сказал, что не видит ничего странного в том, что Гуджинскас поддерживает либералов, а не консерваторов.

"Они поддерживают тех, у кого с нами больше общих программных точек соприкосновения в области прав человека. Это естественно. Я тоже там, где состязаются консерваторы с членами Партии свободы, не вообще, а индивидуально, поддерживаю кандидатов Партии свободы. Ведь в парламенте могут быть разные коалиции – например, партнерская. Консерваторы такие вопросы не поддержат", - сказал Палуцкас.

Что касается позиции Гуджинскаса, Палуцкас сказал, что это "личная позиция Лютаураса".

Официально сообщалось, что Палуцкас обещал поддержку "крестьянам" во время второго тура.

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