"Планируется, что судно Arctic Princess прибудет в Клайпедский порт 21 октября. Из находящегося в США порта Корпус-Кристи будет доставлено около 138 тыс. кубометров СПГ", – отметили BNS в компании-операторе терминала Klaipedos nafta.
Техасском порту Корпус-Кристи действует терминал экспорта СПГ, находящийся в управлении американской энергокомпании Cheniere Energy.
Это будет уже восьмой груз СПГ из США за почти шестилетнюю историю деятельности Клайпедского терминала.
На минувшей неделе в Клайпеду прибыл газовоз Arctic Aurora, он прибыл из Фрипорта и доставил около 138 тыс. кубометров СГП. В этом порту действует завод СПГ Freeport LNG.
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