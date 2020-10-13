На терминал СПГ в Клайпеде идет крупный груз газа из США

На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) идет новый второй за этот месяц крупный груз из Соединенных Штатов Америки (США).

"Планируется, что судно Arctic Princess прибудет в Клайпедский порт 21 октября. Из находящегося в США порта Корпус-Кристи будет доставлено около 138 тыс. кубометров СПГ", – отметили BNS в компании-операторе терминала Klaipedos nafta.

Техасском порту Корпус-Кристи действует терминал экспорта СПГ, находящийся в управлении американской энергокомпании Cheniere Energy.

Это будет уже восьмой груз СПГ из США за почти шестилетнюю историю деятельности Клайпедского терминала.

На минувшей неделе в Клайпеду прибыл газовоз Arctic Aurora, он прибыл из Фрипорта и доставил около 138 тыс. кубометров СГП. В этом порту действует завод СПГ Freeport LNG.

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