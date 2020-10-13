В крупных городах Литвы начинается отопительный сезон

Крупные города Литвы сообщают о начале отопительного сезона. В некоторых городах Литвы, например, в Кретинге, отопление уже включено.

Каунас начнет отопительный сезон в ближайшие дни, эту информацию подтвердил представитель муниципалитета Раймундас Эндрикис.

"В ближайшие несколько дней мы планируем начать отопительный сезон, скорее всего, с четверга. Как мы видим, температура снизится в конце недели, и сейчас нетепло" – сказал он.

Вильнюсский муниципалитет также намерен начать отопительный сезон на этой неделе.

"Скорее всего, мы объявим сегодня, что отопительный сезон начинается с четверга в образовательных учреждениях, а потом и в других местах, прогнозы показывают, что услуга нужна", – сказал вице-мэр столицы Валдас Бенкунскас.

Клайпедский горсовет указал, что решение будет принято 13 октября после обеда.

В Паневежисе отопительный сезон начнется со среды, сказала работник муниципалитета Эгле Моркуне.

Шяуляйский горсовет в понедельник объявил о начале отопительного сезона в образовательных и медицинских учреждениях, в конце недели отопление включат и в домах.

В Кретинге отопительный сезон начался с 12 октября. В течение трех дней отопление включат в детских садах, школах и медучреждениях, в домах и учреждениях.

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