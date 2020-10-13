Перспективы не попавших в парламент партий: ИАПЛ никуда не исчезнет

В этом году на парламентских выборах 5% барьер перешагнули шесть партий. За чертой остались Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей, Литовская партия социал-"трудовиков" и "Свобода и справедливость". Социологические опросы прогнозировали, что они попадут в парламент.

После выборов у политологов нет радостных вестей ни для социал-"трудовиков", ни для "Свободы и справедливости". Они прогнозируют, что политическая карьера этих партий после выборов завершится. Что касается ИАПЛ-СХС, то хотя и отмечают, что она будет продолжать успешно работать на уровне муниципалитетов, но для ее возвращения на более высокий уровень требуются структурные изменения.

Профессор Института международных отношений и политических наук Томас Янелюнас сказал, что не попавшие в этом году в парламент партии очень разные, поэтому и перспективы у них неодинаковые. Однако он акцентирует, что пока ясно одно - ИАПЛ-СХС из политики никуда не уйдет.

"ИАПЛ-СХС пока никуда не денется, их главная сила - в регионах, то есть в муниципалитете. Даже после этих неуспешных выборов ситуация не меняется, кроме того, у них будет несколько представителей в парламенте, значит и там будет представительство на национальном уровне", – сказал Янелюнас.

Он также сказал, что не видит перспектив ухода лидера ИАПЛ-СХС Вальдемара Томашевского с поста. Янелюнас заметил, что партия слишком зависима от своего нынешнего лидера, поэтому вред ли найдет ему замену.

"Партия очень зависит от Томашевского, его родственников, друзей, всяких советников, помощников и т.д. Вся партия выросла из одной сферы. Я не думаю, что Томашевский изменится или покинет партию, поскольку это его личный политический проект", – сказал Янелюнас.

Что касается социал-"трудовиков", которых возглавляет Гедиминас Киркилас и "Свободы и справедливости", созданной Ремигиюсом Жемайтайтисом, то Янелюнас отмечает - их политические перспективы совсем другие. Он считает, что эти партии не возродятся.

"Социал-"трудовики", по моему мнению, выдохлись окончательно, их лидеры устали, и, видимо, разочарованы. Кажется, что Гедиминас Киркилас, что Юозас Бернатонис, они оба готовы уйти из активной политики. А другим членам партии, которые думают о других перспективах, видимо, надо искать другие партии. Это естественный распад партии, поскольку у нее как у отдельного образования сейчас нет никаких полномочий", – сказал Янелюнас.

Он также скептически оценивает будущее "Свободы и справедливости". Политолог сказал, что это бы политический проект, объединивший для участия в выборах очень разные политические силы Артураса Зуокаса, Ремигиюса Жемайтайтиса и Артураса Паулаускаса.

"Новая "Свобода и справедливость", как неутвердившаяся сила, вероятно, останется одноразовым проектом, Этот проект не оправдал себя. Возможно, она быстро распадется, будут попытки создать новый проект перед муниципальными или парламентскими выборами", – сказал он.

Между тем политолог университета им. Витаутаса Великого Лаурас Белинис сказал, что сохранятся ли эти партии - зависит от их активности.

Он согласился с Янелюнасом, что ИАПЛ-СХС никуда не исчезнет.

"На уровне муниципалитетов они контролируют немалую часть Литвы, там это довольно крепкая партия и неплохо работает", – прибавил он.

По словам профессора, если ИАПЛ-СХС будет целенаправленно работать, чтобы мобилизовать электорат, то на следующих выборах она пройдет в парламент. Белинис считает, что партии помог бы воспрянуть молодой лидер.

"Но если все останется, как есть, то все будет дальше развиваться по инерции. Естественно, что молодежь будет голосовать за другие образования, не за ИАПЛ-СХС", – сказал профессор.

Белинис сказал, что у "Свободы и справедливости" шансы на выживание минимальные. Он заметил, что партия создавалась только для участия в выборах, и нет никаких акцентов, объединяющих ее лидеров.

Белинис также считает, что и социал-"трудовикам" не удастся успешно вернуться в политику. "Думаю, они понемногу распадутся", – сказал он.

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