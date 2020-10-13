Инцидент в Вильнюсе: агрессивный мужчина напал на другого водителя, применил газ и пугал оружием

Департамент полиции Литвы информирует, что в Вильнюсе агрессивный водитель напал на другого водителя. По предварительным данным, подозреваемый угрожал пострадавшему оружием.

11 октября, в 13.50 ч., в Вильнюсе, на ул. Юстинишкю, в гаражном массиве, водитель VW Passat заблокировал путь водителю (1958 г.р.) Audi 100.

Водитель VW Passat подошел к Audi 100 с похожим на пистолет предметом в руках и распылил газ из газового баллончика в салоне автомобиля.

Водителю и пассажирке (1961 г.р.) Audi 100 врачи оказали необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Подозреваемый (1980 г.р.), у которого обнаружили пневматический пистолет Airsoft, был задержан.

Начато расследование.

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