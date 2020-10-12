Litgrid: на минувшей неделе электроэнергия в Литве подешевела на 12%

На прошлой неделе в Литве средняя оптовая цена на электроэнергию, по сравнению с позапрошлой, снизилась на 12%, сообщил литовский оператор энергопередающей системы Litgrid.

С 5 по 11 октября цена на электроэнергию в литовской ценовой зоне биржи Nord Pool составила 34,8 евро за мегаватт-час. Настолько же электроэнергия подешевела и в Латвии с Эстонией.

По утверждению Litgrid, на минувшей неделе в Литве потребность в электроэнергии начал удовлетворять растущий импорт. Условия для снижения цены образовались благодаря большему потоку электроэнергии через перемычку NordBalt и сокращению экспорта.

"С началом планового ремонта ТЭС Lietuvos elektrine, общие объемы производства на тепловых электростанциях страны сократились на 70%. Ветряные установки сократили производство на 26%, поскольку на минувшей неделе ветер не был сильным. Но по причине сократившегося экспорта и более активного использования перемычки NordBalt цена на электроэнергию снизилась", – отметил в пресс-релизе директор стратегического департамента Litgrid Лютаурас Варанавичюс.

Потребление электроэнергии за неделю в Литве оставалась стабильным – поднялось на 1% до 227 гигаватт-часов. Производство электроэнергии в стране сократилось на 36% и обеспечило 29% потребностей страны.

73% потребленной в стране электроэнергии импортировалось, совокупный поток импорта вырос на 3%.

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