Осень не за горами: в конце недели прогнозируют заморозки

В Литве установилась осенняя погода. В ближайшее время будет дождливо и ветрено, а в конце недели – местами прогнозируют заморозки до -4 градусов.

"Сырую погоду в ближайшие дни обусловит циклон, приближающийся к Литве с юга", - писали на сайте meteo.lt специалисты Литовской гидрометеорологической службы.

По их данным, в ночь на вторник будут идти дожди, на востоке местами сильные. Похолодает до 4–9, на западе местами до 1–3 градусов. Днем также будет дождливо: продолжительные и обильные осадки прогнозируют на юге и на востоке страны, на западе время от времени будет выглядывать солнце, дождевые облака придут туда позже всего. Днем будет 8–13 градусов тепла.

В среду прогнозируют сильный дождь. Будет дуть сильный северо-восточный ветер, ночью на западе страны, днем в большинстве районов, порывы ветра достигнут 15–20 м/с. Ночью будет 6–11, днем 9–14 градусов тепла.

В четверг в большинстве районов еще будут идти дожди, однако количество осадков уменьшится. ветер немного успокоится. Ночью будет 4–9, днем 8–13 градусов тепла.

В пятницу осадков будет еще меньше, но зато будет еще прохладнее. Ночью будет 1–6 градусов тепла, местами заморозки до 0–4 градусов, днем будет 7–11 градусов тепла.

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