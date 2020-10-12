ГИК: для сохранения избирательного округа зарубежных литовцев явка была достаточной

Активность проживающих за границей граждан Литвы на парламентских выборах была достаточной для сохранения Избирательного округа Литовцев мира и на выборах 2024 года, заявила руководитель Главной избирательной комиссии (ГИК) Литвы Лаура Матьйошайтите.

"Если говорить о том, останется ли Округ Литовцев мира, то очевидно, что, да, так мы сможем в 2024 году организовать выборы еще раз, с чем всех и поздравляю, это большая наработка", – заявила в понедельник Л. Матьйошайтите на пресс-конференции.

Для голосования на парламентских выборах за границей зарегистрировались 43 тыс. 411 избирателей, из них проголосовали более 30 тысяч.

Этот округ был учрежден, когда на последних выборах число голосовавших за границей превысило 90% среднего количество избирателей в округах страны. В среднем в избирательном округе на выборах в Сейм было более 30 тыс. избирателей.

Глава ГИК также отметила, что голоса зарубежных литовцев еще могут незначительно скорректировать окончательные результаты выборов, поскольку местные комиссии до середины недели почтой должны прислать конверты для голосования. Более 90% голосовавших за границей сделали это по почте.

В впервые созданном одномандатном Округе литовцев мира во втором туре парламентских выборов встретятся лидер Партии Свободы Аушрине Армонайте и кандидат консерваторов Даля Асанавичюте.

После подсчета всех голосов А. Армонайте получила 34,31%, а бывшая председатель Общины литовцев Соединенного Королевства Д. Асанавичюте – 25,85% голосов избирателей.

Решение сформировать для парламентских выборов 2020 года Одномандатный округ для зарубежных литовцев было принято с учетом активного их голосования на предыдущих выборах. Для этого были внесены изменения в закон о выборах, и в Литве стало 70 одномандатных округов вместо 71.

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