Экс-президент Литвы: видимо, ждет тяжелый период, руководить придется женщинам

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте в понедельник после обеда оценила результаты первого тура. В передаче на Laisvės TV она сказала, что ее удивляет один момент - избиратели снова передали власть в руки олигархических партий.

Комментируя результаты выборов для BNS, Грибаускайте сказала, что люди голосовали за будущее. После обеда она объяснила эти слова.

"Для этого есть ряд причин. Во-первых, мы видим две партии, которые не только из-за своей идеологии, но и в плане политических поколений не попали в новый парламент. Зато, голосовали за молодых людей, которые хотят видеть Литву иной – предприимчивой, прозрачной, творческой, а не запрещающей, отрицающей, создающей хаос, ищущей врагов. Поэтому я и сказала - люди голосовали за будущее", – заметила экс-президент.

Она удивлялась, что люди доверили власть олигархическим партиям.

"У нас есть прецедент, на протяжении нескольких лет, не только с этой партией. Но сейчас мы видим, что по другую сторону две партии, которые возглавляют олигархи, они себя называют право-центристскими. Это неубедительно, удивляет, что люди считают, что олигархические партии могут представлять их интересы", – сказала Грибаускайте.

Ее порадовало и в то же время вызвало страх, что к власти приходят женщины.

"Видимо, грядет тяжелый период, если к власти приходят женщины, их много, то может наступить тяжелое время. Чаще всего женщины осмеливаются брать на себя ответственность, когда это особенно нужно", – сказала она.

"Время после пандемии как раз может быть таким, когда женщинам придется взять ответственность на себя", – сказала она.

Грибаускайте сказала, что ей хочется верить, что и во втором туре люди утвердят будущее, а не желание создавать хаос.

"Хочу пожелать людям того, что они делали в первом туре, чтобы пришло больше людей, чем в первом. Может, многие боялись, или плохо организовали голосование для находящихся в изоляции. Чтобы поверили, что от них зависит, какой Литва будет в будущем. И Литва и ее политика повернет к будущему или же будет топтаться в прошлом – создавать хаос, искать врагов в прошлом", – сказала она, повторив, что все зависит от избирателей.

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