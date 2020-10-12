На этой неделе на COVID-19 интенсивнее будут проверять в 17 муниципалитетах

Минздрав Литвы сообщает, что с 12 по 18 октября включительно, в Расейнском, Радвилишкском, Кельмеском, Шяуляйском, Каунасском, Вильнюсском, Мажейкяйском, Шилальском, Кедайняйском, Паневежском районах, а также в Шяуляй, Ретаваса, Электренай, Друскининкай, Каунасе, Вильнюсе, Паневежисе жителей будут активнее проверять на коронавирус (COVID-19). В этих 17 муниципалитетах фиксируют больше случаев болезни, чем в других.

В муниципалитетах с высоким уровнем риска профилактически на этой неделе проверят работников медучреждений и учреждений социальной опеки. Также дополнительно будут тестировать пациентов, которые провели в медучреждении больше 48 часов.

В соответствии с новым порядком, более интенсивное тестирование будет проводиться в муниципалитетах, где уровень заболевания составляет больше 25 случаев на 100 000 жителей.

По данным на 12 октября, в Литве уровень заболевания составляет 55,7 случаев на 100 000 жителей.

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