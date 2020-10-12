В Аникщяйском районе столкнулись два тягача и легковушка

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Foto: LKPT

Литовская дорожная полиция сообщает о серьезном ДТП в Аникщяйском районе - столкнулись два тягача и легковушка.

В воскресенье после обеда, во время дождя, в Аникщяйском районе, на дороге Радвилишкис-Аникщяй-Рокишкис грузовой автомобиль Volvo FM12, которым управлял 61-летний мужчина, из-за несоблюдения безопасной скорости, врезался в ехавший перед ним автомобиль Honda Jazz, а тот – в стоявший тягач DAF, которым управлял 28-летний мужчина. Пострадала водитель легковушки. 58-летнюю женщину госпитализировали. Начато расследование. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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