"Трудовики" довольны результатом и заявляют о том, что у них есть лучший кандидат в премьеры

Результаты первого тура порадовали лидера списка Партии труда Вигилиюса Юкну. Он сказал, что у их партии есть лучший кандидат в премьеры - Виктор Успасских.

"Партия труда активно участвовала в агитации, мы посетили большую часть Литвы", – сказал он в понедельник на пресс-конференции.

"Трудовик" Викторас Фёдоровас сказал, что Успасских отказался бы от мандата европарламентсрия, если бы партия получила хотя бы половину мест в правительстве.

"Когда видишь результаты, понимаешь, что половины правительства у нас не будет", – сказал он.

Юкна заметил, что еще рано говорить о возможной коалиции. Лидер ПТ Успасских участвовал в конференции дистанционно.

"Мы попробуем предложить формирование коалиции. Мы готовы к сотрудничеству, но не хочется жертвовать программу ради постов", – сказал он.

"Неважно, какая из сторон будет формировать коалицию, мы готовы к сотрудничеству. Но нас не интересуют посты, мы хотим участвовать в создании благосостояния государства с помощью того или иного пункта нашей программы", – продолжил Успасских.

По предварительным данным, Партия труда в первом туре получила 9% голосов и 9 мандатов. Во второй тур прошли два "трудовика": Валентинас Букаускас и Римвидас Подольскис.

Второй тур выборов состоится 25 октября.

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