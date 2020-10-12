Шимоните: это была первая четверть, надо сыграть матч до конца

Результаты первого тура парламентских выборов дают повод для сдержанной радости, а во втором туре у Союза отечества – Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) есть немало одномандатников, которые могут одержать победу, сказала лидер списка консерваторов Ингрида Шимоните.

"Это первая четверть, надо сыграть матч до конца", – сказала 12 октября утром на пресс-конференции Шимоните.

Председатель консерваторов Габриэлюс Ландсбергис заметил, что во время предвыборной кампании было немало противостояния.

"Выбранная конкурентами тактика - не конкуренция идеями, а конкуренция противостоянием, призывом людей не голосовать за те или иные политические силы. Это противостояние создало отрицательную атмосферу. Поставленная нами задача - минимально ввязываться в баталии, как можно полнее представлять свою программу, качества, список", – сказал он.

Сформированная в новом Сейме широкая правящая коалиция согласия могла бы ответить чаяниям широкого круга избирателей, говорит Габриэлюс Ландсбергис.

"Широкая коалиция согласия (...) могла бы ответить чаяниям широкого круга избирателей. Это значит, что этих избирателей можно призвать прийти на второй тур, голосовать на нем, искать и во втором туре приемлемых для себя кандидатов и идеи, которых они, возможно, не видели в первом туре", - сказал политик на прес-конференции в понедельник.

"Мы идем не путем разделения, не путем проведений линий, увеличения политической отчужденности, но путем поиска согласия и компромисса", - подчеркнул лидер партии, получившей в первом туре выборов в Сейм большинство голосов.

Он подчеркнул, что при сформировании коалиции следует учитывать не только ожидания победившей на выборах партии, но и программы других движений, у которых есть представители в Сейме.

По словам Г. Ландсбергиса, голосовавшие за другие партии люди тоже заслужили быть услышанными, поэтому нельзя исключать коалицию ни с какой из прошедших в Сейм партий.

"Нужно принимать во внимание и тех людей, партия которых, возможно, не победила на выборах, возможно, не стала первой (...). Нужно учитывать программы этих партий, чаяния их избирателей и пытаться (...) консолидировать государство, чтобы оно шло путем выздоровления", - подчеркнул председатель консерваторов.

Консерватор Радвиле Моркунайте-Микуленене сказала, что время пандемии всем доставило немало хлопот. "Мы хотели бы поблагодарить тех, кто пришел и голосовал. А также членов комиссии, работа которых была нелегкой. Ждут новые вызовы", – сказала она.

По словам Моркунайте-Микуленене, очевидно, что избиратели в Литве сегодня хотят иной политики: "Более сдержанной, светлой, ищущей больше согласия, а не основанной на противостоянии".

По предварительным данным, СО-ХДЛ набрала в многомандатных округах 24% голосов и получит 23 мандата.

Во второй тур прошли 44 представителя консерваторов. На Антакальнисе победила представитель консерваторов Шимоните (62,18%).

Второй тур состоится 25 октября.

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