Томашевский обещает уйти в отставку, если партия не пройдет в парламент

Лидер Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Вальдемар Томашевский еще ночью надеялся, что голосов хватит, и его партия преодолеет 5% барьер. Если этого не случиться, он обещал уйти в отставку с поста главы партии.

"Я сразу же подам совету заявление об отставке. В этом нет никаких проблем", – заявил минувшей ночью Томашевский.

Если в 3.45 ч. ИАПЛ-СХС в многомандатных округах показывала результат 4,99%, то утром было уже 4,83%.

Томашевский надеялся, что партия преодолеет установленный барьер.

"Мы сохраняем крепкую позицию в Вильнюсском крае (...) но видим, что в других районах поддержка ослабела. Во-первых, из-за конкуренции с теми партиями, которые апеллируют к христианским ценностям. Один-другой проголосовал за эти партии. При такой борьбе было сложно удержать прежние позиции", – сказал Томашевский.

Он также считает, что на выборы, из-за угрозы коронавируса, пришло меньше людей.

Четыре года назад ИАПЛ-СХС получила 5,48% и 5 мандатов в парламенте. Всего в парламенте у нее было 8 представителей.







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