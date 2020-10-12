Глава Клайпедского порта: белорусских грузов меньше не становится

Несмотря на угрозы Беларуси перенаправить из Клайпедского порта в российские порты весь экспорт нефтепродуктов, глава Клайпедского порта сказал, что пока не видит никаких сигналов, что белорусских грузов может стать меньше.

"Цифры никаких изменений не показывают. Наоборот, в сентябре погрузки навальных продуктов, в том числе и удобрений, были хорошие. Мы чувствуем и видим в общественном пространстве, что где-то кто-то пытается строить терминал или оказывать влияние, однако погрузки идут нормально, и транспорт, и суда, все остальное, эти грузы едут", - сказал BNS гендиректор порта Альгис Латакас.

Белорусские грузы составляют около 30% грузооборота Клайпедского порта. По словам Латакаса, их перенаправление было бы невыгодно самой Беларуси, кроме того, чтобы найти новые маршруты, нужно время.

Белорусский концерн "Белнефтехим" на прошлой неделе сообщил, что надеется перенаправить через российские порты весь поток нефтепродуктов в 6 млн. тонн, который идет сейчас через порты Балтийских стран.

"На нефтепродукты нужно меньше времени, потому что у терминалов в России есть мощности, их немало в северной части, они могли бы принять груз, но экономически это было бы очень дорого. С другими, навальными белорусскими грузами не будет просто, так как свободных мощностей немного или их вообще нет, их нужно создать, это займет не один год", - сказал он.

По неокончательным данным, Клайпедский порт в сентябре отгрузил 4,3 млн тонн грузов - на 17,6% больше, чем год назад, а в январе-сентябре - 34,5 млн тонн или на 1,3% меньше.

Латакас надеется, что объемы погрузок в этом году будут похожи на прошлогодние, когда порт обслужил 46,3 млн тонн грузов - на 0,6% меньше, чем в 2018 году.

По данным Белстата, в прошлом году Беларусь экспортировала 10,5 млн тонн нефтепродуктов - на 11,7% меньше, чем в позапрошлом году.

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