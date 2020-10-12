Одномандатные округа: после первого тура три победителя, лидируют консерваторы

BNS ; Юрате Скерите , ru.DELFI.lt

После первого тура парламентских выборов в одномандатных округах победили три кандидата: двое членов Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) – Чеслав Ольшевский и Беата Петкевич и кандидат консерваторов Ингрида Шимоните. Во втором туре выборы будут проходить в 68-ми округах, в 35-ти з них лидируют консерваторы.

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