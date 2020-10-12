В Литву идет значительное похолодание

Над Южной Европой собирается циклон, который в первой половине недели принесет в Литву дождливую погоду. Во второй половине недели с севера придет поток холодного воздуха.

В понедельник на северо-западе ожидается переменная облачность, без осадков. На востоке и на юге страны будет облачно, во второй половине дня пойдет дождь. И на западе и на востоке будет 11-13 градусов тепла.

В ночь на вторник зона дождя охватит большую часть территории страны, осадков не будет разве что на западе Жемайтии. Температура опустится до 5-8, в Жемайтии до 3 градусов тепла, а местами на поверхности почвы ожидаются заморозки до 1-2 градусов. Дождь будет идти весь день. Усилится северо-восточный ветер. Днем будет9-14 градусов тепла.

В среду по-прежнему будет дождливо и ветрено. Ночью будет 7-12, днем на северо-западе 11-13, на юго-востоке 14–16 градусов тепла.

В ночь на четверг осадки уйдут на север страны, но днем сильный ветер снова вернет их на большую часть территории Литвы. Ночью будет 5–10, днем на юге 13, а на севере 9-10 градусов тепла.

В конце недели придет похолодание. По ночам ожидаются заморозки, днем будет меньше 10 градусов тепла. Местами пройдет холодный дождь.

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