По данным с небольших участков, в Литве на выборах лидируют правящие "крестьяне"

В воскресенье, по данным подсчета голосов с более чем четверти небольших избирательных участков, на парламентских выборах в Литве в многомандатном округе лидирует правящий Литовский союз крестьян и зеленых.

По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), после подсчета голосов в 1082 участках из 1989, за "крестьян" проголосовали 21.59% избирателей, и этот предварительный показатель может обеспечить им 19 мандатов из 70-ти в многомандатном округе.

На втором месте оппозиционный Союз Отечества-Литовские христианские демократы (консерваторы) с 17.12% голосов, что может означать 15 мандатов.

На третьем месте Партия труда с 13.23% голосов и 12 потенциальными мандатами, на прошлых выборах партия не преодолела пятипроцентный заградительный барьер.

Четвертой может быть Литовская социал-демократическая партия, которая в этих участках набрала 10.8% голосов избирателей (10 возможных мандатов).

Впервые участвующая в парламентских выборах Партия свободы пока преодолевает 5-типроцентный барьер с 5.79% голосов (пять мандатов).

Оппозиционное Движение либералов получило на этих участках 5.61% голосов, что может значить пять мандатов.

Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей получил 5.07% (4 мандата).

Остальные партии, по имеющимся на данный момент результатам, пока не преодолели 5-процентный барьер по партийным спискам.

Результат могут значительно скорректировать голоса избирателей крупных городов, подсчет которых потребует большего времени.

В многомандатном округе списки кандидатов выдвинули 17 партий.

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