Полиция получила 70 сообщений о возможных нарушениях на выборах, начато 1 расследование

Литовская полиция сообщила, что в воскресенье получила 70 сообщений о возможных нарушениях на проходивших парламентских выборах, начато одно расследование.

"За сегодня, к 19 часам было получено 70 сообщений, за весь период, включая досрочное голосование, в целом было получено 120 сообщений. Как сегодня, так и за весь период почти половина сообщений поступила из Вильнюсского округа", – заявил на пресс-конференции в воскресенье Генкомиссар Литвы Ренатас Пожела.

Он также сообщил, что за весь период были начаты три досудебных расследования.

"Одно начато в Каунасской полиции в связи с препятствиями воспользоваться избирательным правом 8 октября, в этот же день было начато расследование в Вильнюсе по поводу вождения одного из кандидатов в нетрезвом состоянии, и третье расследование было начато в воскресенье, была нетрадиционная ситуация, когда имело место насилие в отношении члена комиссии", – сообщил Пожела.

Генкомиссар сказал, что мужчина, ударивший члена комиссии в лицо, был пьян.

Основная часть сообщений была связана с недопустимой агитацией, подозрительных лицах или автомобилях рядом с избирательными комиссиями, с нарушениями общественного порядка, с отсутствием защитных средств, с возможным подвозом избирателей, с нетрезвыми лицами или членами комиссий, с нарушениями самоизоляции.

Он также сказал, что на парламентских выборах 2016 года в день выборов было получено 74 сообщения и были начаты три расследования.

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