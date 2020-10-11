Премьер-министр Литвы: новую коалицию могут создать "крестьяне", Партия труда и соцдемы

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что видит возможность создания левоцентристской коалиции с Партией труда и соцдемами.

"По предварительным результатам видно, что это Литовский союз крестьян и зеленых, соцдемы и Партия труда, может, еще кто-то пройдет", – сказал Сквернялис.

Он заметил, что в парламент должны попасть и присоединиться к правящему большинству нынешние партнеры - Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей и социал-"трудовики".

"Я надеюсь, что будут и наши нынешние партнеры по коалиции – Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей и социал-"трудовики", также непонятно, что будет со "Свободой и справедливостью", – сказал он.

Как альтернативу он назвал коалицию консерваторов с Движением либералов и Партией свободы.

Сквернялис сказал, что не видит себя в коалиции с консерваторами.

"Я рад достаточно большой активности, если иметь в виду условия, в которых мы голосуем, а в городах, ясное дело, активность выше, это значит, что больше голосов получат правые партии", – сказал Сквернялис.

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