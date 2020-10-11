Социолог оценила утреннюю явку избирателей на парламентских выборах: старт хороший

С точки зрения активности избирателей старт на этих парламентских выборах неплохой, сказала социолог, глава компании Baltijos tyrimai Раса Алишаускене. Однако, по ее словам, рано утверждать, что активность на этот раз будет выше, чем в 2016 году.

"Не говори гоп, пока не перепрыгнешь", – сказала она и подчеркнула, что одна из причин, по которой досрочно голосовало больше избирателей - это более продолжительное досрочное голосование, чем в 2016 году.

Главизбирком сообщал, что на этих выборах заранее проголосовали почти 12% избирателей (11,64%). Между тем, в 2016 г. досрочно голосовали 6,65%, а в 2012 г. – 5,51% избирателей.

"Да, досрочно люди голосовали активнее, но раньше ведь голосовали всего два дня", – сказала Алишаускене.

По ее словам, активное досрочное голосование может дать интересный результат. Социолог не исключает, что в день выборов результаты будут отличаться от результатов тех, кто голосовал досрочно.

"Я думаю, будет интересно посмотреть, за какие партии люди голосовали досрочно, и за кого голосовали жители в день голосования. Я думаю, будет явная разница", – предположила Алишаускене.

По данным на 15 ч., проголосовали 23,34% избирателей, с теми, кто голосовал досрочно - это 34,99%.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!