Автомобиль BMW ехал в сторону Вильнюса, он съехал с дороги, снес столб, развернулся в другую сторону и остановился в кювете. Автомобиль не загорелся – вероятно, очевидцы видели пары испарявшейся жидкости.
На место происшествия приехала полиция, врачи и пожарные-спасатели. Выяснилось, что в автомобиле никто не был зажат – в автомобиле к приезду полиции не было никого, водитель сбежал.
Беглеца ищут патрульные, но пока его найти не удалось. Чаще всего с места ДТП бегут нетрезвые водители.
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