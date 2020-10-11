На выборах проголосовал президент Литвы: я голосовал за взаимопонимание

В воскресенье на парламентских выборах проголосовал президент Литвы Гитанас Науседа и его супруга Диана.

"Все прошло хорошо, участок был подготовлен. Я без проблем нашел в списке тех, за кого собирался голосовать. Да, гражданский долг выполнен, я еще раз призываю людей голосовать. У нас праздник демократии в настоящем смысле этого слова, давайте этим пользоваться", – сказал Науседа.

Он заметил, что надеется на то, что в новом парламенте будет больше взаимопонимания и конструктивного сотрудничества с другими ведомствами.

"Я надеюсь на большее взаимопонимание и сотрудничество с другими ведомствами. Я желаю этого, поскольку верю, что ближайшие 5-7 лет будут для Литвы великолепными. Для этого есть все предпосылки – и наше великолепное сотрудничество и членство в ЕС, и достоинства, и многолетняя финансовая перспектива, фонд помощи. Литва на самом деле получает большие средства, остается лишь вооружиться ясной идеей или стратегией и воспользоваться этими возможностями", – сказал Науседа.

На вопрос, по каким критериям он выбирал, за кого голосовать, он ответил: "Я выбрал такую идею - чтобы было меньше толкатни, меньше нападок друг на друга, больше думали о государстве, о "зеленой", цифровой, социально ответственной Литве. Такова идея государства благосостояния. Все всякого сомнения, мне будет легче говорить с политическими силами, которым не придется с нуля объяснять, что такое государство благосостояния".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!