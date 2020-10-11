Премьер-министр Литвы надеется, что это первые и последние такие выборы в стране

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в воскресенье проголосовал на парламентских выборах. Он сказал, журналистам, что после этих выборов надеется на преемственность работ.

Он призвал жителей активно голосовать, не бояться коронавируса.

"Я надеюсь на высокую активность, чтобы голосовало как можно больше людей. Условия голосования безопасные, приходите. Тогда мы сможем сказать, что достойны тех, кого выбрали", – призвал премьер.

"Надеюсь, что такие выборы у нас проходят в первый и последний раз", – продолжил он.

"Я надеюсь на простое дело. Литва на самом деле еще никогда так хорошо не жила, как сейчас. Хочется, чтобы это продолжалось", – сказал премьер.

Он заметил, что кризисы показывают, как работает власти.

"Во время кризисов показываем, чего стоит власть. В такой сложной ситуации, какая наблюдается сейчас, я думаю, люди оценят и то, что мы делали на протяжении 4 лет, какие результаты у нас, и как это оценивают эксперты", – сказал журналистам Сквернялис.

Пандемию коронавируса он назвал экзаменом для правительства.

"Она показала все наши сильные и слабые стороны. Экономика страны, а это очень важно, минимально пострадала из-за пандемии и быстрее всего ожила. Это значит, что принимавшиеся на протяжении четырех лет решения были меткими и действенными, направленными на благоденствие людей. С другой стороны – они обнажили и некоторые проблемы, работы, которые новому правительству придется делать немедленно, сразу после выборов", – сказал премьер о будущей работе.

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