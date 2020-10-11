В Жирмунай работала нетрезвая член избирательной комиссии

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис в воскресенье утром информировал, что сегодня утром одного члена избирательной комиссии проверяли на трезвость. В организме женщины было 1,32 промилле.

"Сегодня до 10 ч. полиция получила 6 сообщений о возможных нарушениях, расследования не были начаты. 11 октября, в 7.28 ч. председатель Жиемунайского избирательного округа сообщила, что в Вильнюсе, на ул. Жирмуну, 143, надо проверить на трезвость одну из коллег. В организме члена комиссии, женщины (1964 г.р.) было 1,32 промилле", – сказано в сообщении.

По словам Матониса, женщина была отстранена от работы в комиссии.

В Пакруойском районе проверить помещение избирательного участка приехала нетрезвая женщина

В ночь на воскресенье в деревню Дегесяй (Пакруойский район) проверить помещение избирательного участка, в котором сработала сигнализация на машине приехала нетрезвая женщина.

Департамент полиции сообщил, что около 1 ч. ночи полиция приехала в деревню, где сработала сигнализация. На месте выяснилось, что окно в помещение открыто.

На место происшествия за рулем автомобиля приехала работница (1957 г.р.) избирательного участка. Женщина была нетрезвой - 0,9 промилле.

Полицейские закрыли окно, отключили сигнализацию, других нарушений не выявили.

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