По данным Главизбиркома (ГИК), карандаш для этого не годится.
Тем, у кого ручки не будет, ее предоставят, а потом дезинфицируют.
Избиратели должны соблюдать дистанцию в 1 м.
Минздрав указал, что есть и дополнительные рекомендации. Не рекомендуется брать с собой на место голосования других людей, которые не голосуют.
Рекомендуют заранее подготовиться к голосованию, чтобы находиться на участке как можно меньше времени (подготовить документы, иметь ручку и т.д.)
Руки избиратели дезинфицируют еще до того, как заходят в помещение.
Если у избирателя есть симптомы болезни, ему рекомендуют обращаться к врачу по номеру 112.
Если больной с симптомами болезни голосует, он должен находиться в помещении в респираторе FFP2, потом он должен связаться с семейным врачом или вызвать скорую по номеру 112.
При голосовании важно соблюдать безопасное расстояние между избирателями.
Около входа должен стоять человек, который регулирует поток, и выдает людям с симптомами респираторы FFP2.
Где возможно, следует отметить расстояние между людьми: отметины на полу и т.д. Важно избегать непосредственного контакта при проверке документов, получении бюллетеней и т.д.
Между столами должно соблюдаться безопасное расстояние или установлены перегородки, рекомендуют также установить перегородки между избирателями и членами комиссии.
Места входа и выхода должны быть отмечены, чтобы не было смешения потоков. В идеале вход и выход должны размещаться в разных местах.
Важно предусмотреть помещение, в котором будет изолирован человек с симптомами болезней дыхательных путей.
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