Член избирательной комиссии: это первый подобный опыт

В воскресенье в Литве начались парламентские выборы. Чтобы контролировать распространение коронавируса, все избиратели должны приходить в масках, на местах голосования регулируют потоки людей, а бюллетени многие заполняют своими ручками. Организаторы выборов предупреждают, что из-за соблюдения дистанции могут образоваться очереди.

Первые избиратели на избирательный участок Мишко в воскресенье пришли за несколько минут до 7 ч. утра. На входе из ждали емкости с антисептиком.

"Я пришла голосовать пораньше, чтобы было меньше людей. Я всех агитировала, будила, но молодежь спит...", – сказала 72-летняя Мария-Дайне.

Чтобы избежать ненужного контакта, избиратели заходили через одну дверь, а выходили через другую, члены комиссии просили людей заходить по одному, не толпиться. Члены комиссии работают в масках, перчатках, каждый час дезинфицируют все поверхности, часто проветривают помещения.

"Людям неудобно, надо делать круг, но такое требование", – сказала председатель комиссии Гинвиле Пиленайте.

По ее словам, избирателям в очередях придется стоять дольше, поскольку из-за соблюдения дистанции регистрация затягивается.

"Я работаю много лет, но на этот раз такой опыт: у нас есть помещение, мы должны его подготовить, чтобы оно отвечало нормам, чтобы было безопасно для всех – и работников, и избирателей. Надеемся, все так и будет", – прибавила она.

На вильнюсском избирательном участке Витянё за первые полчаса под дождем голосовать пришли около 30 человек.

"Всегда так бывает – утром приходят те, кто боится очередей", – сказала председатель комиссии Юлия Чеглите.

У большинства голосовавших были свои ручки, люди приходили в масках. Для тех, у кого нет масок, приготовили одноразовые.

Голосование будет длиться до 20 ч.

По традиции больше всего людей приходит голосовать после воскресной службы в храмах и вечером перед закрытием участков.

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