Некоторые находящиеся в изоляции жалуются, что к ним не пришли члены избирательной комиссии

Некоторые находящиеся в изоляции граждане Литвы в субботу вечером пожаловались, что к ним не пришли члены избирательной комиссии и они не смогли голосовать на дому.

Об этом в фейсбуке сообщила советник мэра Вильнюса Ева Дирмайте, которая на данный момент также находится в самоизоляции. Она сказала, что регистрировалась для голосования на дому, получила уведомление Главизбиркома, что регистрация успешная, но до субботнего вечера к ней так никто и не пришел (суббота - последний день голосования на дому).

Председателю Главизбиркома Лауре Матьйошайтите в субботу вечером журналистам дозвониться не удалось.

Порталу lrt.lt пресс-секретарь ГИК Индре Раманавичене сказала, что данные о голосовании, состоявшемся в субботу, появятся в воскресенье утром, людям, к которым не пришли члены избирательной комиссии, она рекомендовала писать в ГИК по электронной почте.

По ее словам, в воскресенье поступило 6 таких жалоб. В каждом случае будет проведено расследование.

"В этом году для голосования на дому зарегистрировалось на 22% больше избирателей, чем в 2016 году. В этом году на дому могут голосовать 106 842 жителя, 4 года назад таких было 87 433", – сказала Раманавичене.

"Нагрузка на членов комиссий увеличилась, поэтому могло быть несколько отдельных случаев, когда к кому-то члены комиссии не пришли", – сказала она.

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