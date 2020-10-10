На пешеходном переходе в Шилуте насмерть сбили женщину

ru.DELFI.lt

9 октября, около 17.30, в Шилуте, на ул. Тильжес, автомобиль Mercedes Benz, которым управлял молодой человек (2000 г.р.), насмерть сбил женщину (1963 г.р.), которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

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