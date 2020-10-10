Методика вступит в силу в Литве после ее утверждения Государственной службой регулирования энергетики, сообщил литовский оператор ЛЭП Litgrid.
Документ предусматривает порядок торговли с Россией после того, как Литва остановит импорт электроэнергии из Беларуси после запуска БелАЭС в Островце.
Литва является активным критиком БелАЭС, подчеркивающим необходимость соблюдать все требования по обеспечению безопасности. Минск отвергает критику.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!