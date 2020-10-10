Больше половины новых случаев коронавируса связаны с очагами: распространяются в больницах и школах

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) сообщил в субботу, что 115 из 205 случаев коронавируса, подтвержденных за минувшие сутки, связаны с очагами. Обстоятельства заражения 57 человек неизвестны, а пять новых случаев - привозные.

Случаи COVID-19 были подтверждены во всех десяти уездах страны: 64 из них зарегистрированы в Шяуляй, 51 в Вильнюсе, 50 в Каунасе, 14 в Клайпеде, 8 в Тельшяй, 7 в Мариямполе, 6 в Алитусе, 3 в Таураге и по одному в Паневежском и Утянском уездах. .

По данным эпидемиологов, в общей сложности 143 человека заразились после контакта с заразившимися.

2 привозных случая были подтверждены у прибывших из Финляндии, по одному из Молдовы, Беларуси и Великобритании.

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COVID-19 распространяется в больницах и школах

Вчера в Куршенайской больнице было подтверждено 13 случаев заражения: с этим очагом связано 24 случая.

8 новых случаев связаны с Каунасской больницей. В Клайпедском уезде 4 случая заболевания были подтверждены в очагах - в Клайпедской республиканской больнице и 3 - в больнице Клайпедского университета.

В Вильнюсском уезде 4 случая связаны с экскурсией в Зарасай: заразились сотрудники клиник Сантарос. Есть еще два случая, связанные с клиниками Сантарос: коронавирус установлен у работников отделения реанимации новорожденных.

4 случая заболевания были подтверждены в гимназии Жейменос в Пабраде.

2 случая, один из которых вторичный, были подтверждены в очаге, в музыкальной школе Новой Вильни, эти случаи, возможно, связаны со вспышкой "Тримите".

По 2 случая были выявлены в очагах в других школах: Немакщяйской гимназия им. М. Мажвидаса, прогимназии П. Вилейшиса, гимназия КТУ Вайжгантаса.

Новые случаи - в Расейняй, Рингаудай, Кельме

8 случаев, один из которых вторичный, были подтверждены в Расейняйском районе и связаны с домом социальной опеки Блинструбишкес. С этой вспышкой уже связано 39 случаев заболевания.

6 случаев заболевания были подтверждены у лиц, обстоятельства заражения которых связаны со вспышкой в оружейном зале Рингаудай (Дом общины Табаришкес). С этим очагом уже связано 10 случаев заболевания.

По данным эпидемиологов, 5 вторичных случаев заболевания, подтвержденных вчера, связаны со вспышкой на молочном заводе в Кельме. Здесь уже подтверждено 39 связанных случаев.

4 случая были подтверждены во время вспышки в санатории Лино, один из случаев вторичный. Всего с этим очагом связано 10 случаев.

В Алитусском уезде - 4 случая, 3 из которых вторичные, связаны со вспышкой в Друскининкайском самоуправлении.

В Вильнюсе три вторичных случая связаны со вспышкой Alfa Steps, там выявлено уже 24 случая.

3 новых случая связаны с компанией Massive Wood Construction в Шяуляй. За последние несколько дней здесь подтверждено 6 случаев заболевания.

В Каунасе были подтверждены три новых случая заболевания после танцевальной вечеринки Social Dance Life.

По несколько случаев были подтверждены в других очагах: 2 вторичных случая в центре социальных услуг Расейняй, в компании Raštuoti mezginiai в Шяуляй, в компании Vandens tyrimai в Вильнюсе, 2 случая были выявлены в компании Technoexport Storage Lt в Тельшяйском уезде, 2 вторичных случая в Шяуляй связаны с Telia, в Вильнюсском уезде 2 случая связаны со вспышкой заболевания среди хоккеистов.

По одному случаю в очагах Расейняйского района: Расейнская ГНИ, автобусный парк Расейняй, самоуправление Расейняй, детский сад Видукле.

По одному случаю также в очагах в Шяуляйском уезде: Образовательный центр Спиндулис, Шяуляйская больница, Шяуляйский детский дом, Шяуляйский университет, компании "Даниюс". По одному случаю в очагах в Вильнюсском уезде: в компании "Стиклите", Вильнюсской прогимназии П. Вилейшиса, Vilniaus vandenų, Главном комиссариате полиции Вильнюсского уезда.

В Литве подтверждено 5963 случая заболевания COVID-19, 3087 человек по-прежнему болеют, 2751 человек выздоровели.

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