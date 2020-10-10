К находящимся в самоизоляции избирателям отправлялись только самые смелые члены избирательной комиссии

Члены окружной комиссии Лейпалингаса округа Йотвингяй, которые обслуживали избирателей в условиях самоизоляции из-за контакта с больными COVID-19, говорят, что не боятся заразиться и используют полученные меры защиты, потому что должны это делать.

В городке Лейпалингис прекрасно знают, кому пришлось изолироваться из-за контактов с больными работниками администрации Друскининкайского самоуправления. Однако, уважая их частную жизнь, не стал спрашивать их фамилии, а фотографировал не их, а только двух самых храбрых членов комиссии, которые вызвались обслуживать 3 избирателей, находящихся в изоляции.

71-летний член комиссии Антанас посетил избирателей в маске и бахилах, а его гораздо более молодая коллега Ирма была в защитном халате.

"Я в группе риска, но я не боюсь заразиться, потому что у избирателя, которого мы посетили, нет коронавируса. Она уже сдала два теста, и самоизоляция должна закончиться в воскресенье", - сказал Антанас.

В доме другой семьи голосовавшие муж и жена сказали, что из-за изоляции особых трудностей не возникает - еду приносят из магазина родственники, а соседи не паникуют по поводу угрозы заражения вирусом.

Мэр Друскининкайского самоуправления Ричардас Малинаускас сообщил, что к пятнице все сотрудники администрации Друскининкайского самоуправления прошли обследование на COVID-19. Результаты 101 работников отрицательные, у 12 коронавирус подтвердился.

"У нас в Друскининкай также зафиксирован 1 привозной случай и 5 случаев COVID-19 не среди сотрудников государственной администрации", - сказал мэр.

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