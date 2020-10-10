Мнение ученых: обязательно ли носить защитные маски?

Нас раздражают любые ограничения. Если бы было иначе, то лихачей и пьяных на дорогах стало бы гораздо меньше, а с ними и работы полиции и, что еще важнее, жертв и увечий.

Но если под ограничения скорости и алкоголя в крови водители "подписываются", получая права, то ограничения, сваливающиеся на голову обывателю в форс-мажорных обстоятельствах эпидемии, раздражают и своей продолжительностью, и чувством беспомощности, и ощущением "наказания без преступления".

Психологически это понятно. И возмущение, и протест, и желание снять маску. Желание, чтобы все это немедленно прекратилось.

Эпидемии, вирусу, это раздражение урона не нанесет. А вот окружающим людям – запросто.

Нам свойственно не доверять власти, не доверять отечественным экспертам. Поэтому мы собрали мнения зарубежных ученых.

Для этого мы изучили опубликованные в научных журналах работы, посвященных эпидемии КОВИД и эффективности защиты от инфекции с помощью масок.

В одной из этих публикаций, ученые из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона утверждают, что маски снижают вероятность передачи вируса.

Они пишут, что, несмотря на то, что маска задерживает не все вирусные частицы, доза вирусов, которые попадают от инфицированного человека к здоровому, уменьшается в значительной степени. В результате снижается количество тяжелых и смертельных случаев. Иммунитет успевает отреагировать, и зараженный человек болеет легко или вообще не чувствует симптомов.

Американские ученые считают, что риск передачи "опасной" концентрации вирусов снижается и в случае, если маска одета на инфицированного человека, и в случае, если ее носит здоровый человек. При этом даже умеренно эффективные маски, с низкой степенью защиты, уменьшают дозу вируса в десять раз.

В нескольких независимых друг от друга работах ученых из Нидерландов (Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды), США (Университет Эмори, Калифорнийский университет, Школа общественного здравоохранения Джонса Хопкинса) и Австралии (Университет Маккуори, Университетская больница Саншайн-Кост, Королевский австралийский колледж врачей общей практики) посвященных анализу локальных вспышек так же было отмечено, что чем строже соблюдался масочный режим, тем меньше было тяжелых и смертельных случаев, и тем больше бессимптомных случаев.

Ученые из Медицинской школы Икана (США) пишут в статье, опубликованной журналом Ланцет, что более низкая вирусная нагрузка коррелирует с пониженной смертностью. Их точку зрения подтверждает исследование другой группы ученых из Государственного университета Уэйна, проведенное в Детройте.

Группа ученых из Калифорнийского университета считает, что ношение маски, дает эффект, подобный вакцинам первого поколения, когда пациентам вводили ослабленный вирус или вирус в столь малом количестве, что он не успевал вызвать тяжелое заболевание, но позволял выработать качественный иммунитет. И пока вакцины от SARS-CoV-2 нет - ношение маски может в какой-то мере имитировать эффект вакцинации.

Эта точка зрения подтверждается в совместной работе ученых из Кардиффского университета (Великобритания), Департамента технологий здравоохранения Датского технического университета (Дания), Национального университета Сан-Мартин (Аргентина) и Каролинского института (Швеция), которые обследовали пациентов, перенесших КОВИД-19 в легкой или бессимптомной форме и выработавших выраженный иммунный ответ к SARS-CoV-2.

Поэтому, пока нет надежной вакцины, нет эффективного профилактического лекарства, «спасение утопающих» в гораздо большей степени находится в руках «самих утопающих», чем в руках врачей или властей.

Носите маски «и да пребудет с вами» здоровье!

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