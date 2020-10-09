Составлен новый список пораженных коронавирусом стран: вернувшимся из каких стран изолироваться не придется

С понедельника не придется изолироваться жителям Литвы приехавшим из Эстонии, Болгарии, Греции, Италии, Норвегии, Германии, с Фарерских островов и еще из 14 стран, сообщает Минздрав.

По новым правилам, в Литве не надо изолироваться вернувшимся из тех стран, где уровень заболевания коронавирусом в течение 14 дней больше чем на 10% выше чем в нашей стране.

В отношении третьих стран действуют другие критерии.

В Литве уровень заболевания коронавирусом, по данным на 9 октября, составляет 55,7 случаев на 100 000 жителей.

В пятничном списке не осталось Боливии, Косово, Турции, Филиппин, Гватемалы, Ямайки, Киргизии, Намибии, Суринама, Виргинских островов, ЮАР, островов Теркс и Кайкос, Тринидада и Тобаго и Венесуэлы.

Стоит отметить, что латышам и эстонцам в Литве изолироваться не придется. Между тем Польша остается в списке пораженных стран. Приезжающим из Польши не надо изолироваться, только если они ездили туда по учебе, работе, на лечение.

Минздрав напоминает, что изолироваться не надо, если люди транзитом пересекали пораженные страны.

Кроме того, отныне не требуется предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, который был сделан не раньше чем за 72 часа.

Минздрав напоминает, что список пораженных стран обновляют каждую неделю с учетом эпидемиологических изменений.

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