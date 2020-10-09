Время проститься с теплом: вскоре температура воздуха днем будет всего 5 градусов

И сентябрь, и начало октября были в Литве очень теплыми, практически без осадков. Однако, по словам доцента Вильнюсского университета Гинтаутаса Станкунавичюса, следующая неделя будет дождливой, а в конце недели уйдет и тепло.

Метеоролог рекомендует воспользоваться возможностью и порадоваться красочной осени, поскольку деревья вскоре сбросят свой роскошный наряд.

"Обычно такой период длиться 2 недели (реже три) и зависит от разных факторов. Коротким он бывает, когда приходят заморозки, а за ними приходит холод и ветер. Дольше всего листья держатся на деревьях в сухую и теплую погоду. В этом году золотая осень тоже продлится около двух недель, поскольку на следующей неделе пойдут дожди, а с середины недели усилится ветер", – сказал Станкунавичюс.

Он напомнил, что за золотой осенью приходит самый темный период в году. За ним идет поздняя осень.

По словам ученого, в эти выходные над Литвой пройдет несколько зон осадков, поэтому потребуются плащи и зонты.

Осадки прогнозируют и в понедельник: "В понедельник и вторник дожди будут идти на востоке страны. В среду дожди охватят почти всю территорию страны".

Дождливая и не очень холодная погода будет держаться до четверга на следующей неделе. Днем будет 10–15°C, а по ночам 5–8°C. Сильный ветер ожидается в середине недели.

Согласно прогнозам Станкунавичюса, тепло на этот раз ушло надолго, а с конца следующей недели значительно похолодает, местами днем будет всего 5 градусов выше нуля.

В следующие выходные днем прогнозируют всего 5–9°C, а по ночам 2–6°C тепла, в утренние часы прогнозируют заморозки. С 19 октября будет прохладно и без осадков.

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