В студии Delfi - зампредседателя ГИК: о ходе выборов, явке избирателей и нарушениях на участках

Ангелина Гудкова ; Дмитрий Семёнов , ru.DELFI.lt

С 5 по 8 октября в Литве состоялось досрочное голосование на выборах в Сейм. Основной день голосования состоится в это воскресенье 11 октября. В выборах участвуют 17 политических партий и 1755 кандидатов, 758 из которых по одномандатным округам, а остальные - по партийным спискам. Среди одномандатников подавляющая часть выдвинута политическими партиями, самовыдвиженцами пошли лишь 23 человека.

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