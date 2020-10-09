В студии Delfi - заместитель председателя Главной избирательной комиссии Литвы Светлана Мисявичине, которая рассказала о ходе выборов, выявленных нарушениях, явке избирателей и многом другом.

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