Выборы в Сейм Литвы 2020 года: основные факты

В это воскресенье в Литве состоятся очередные выборы в Сейм - граждане страны выберут 13-й Сейм, однако после восстановления независимости это восьмые по счету парламентские выборы.

Нумерация Сеймов ведется с первой половины прошлого века, действовавшие в 1920–1940 годах I–IV сеймы и действовавший в 1920–1922 годах Учредительный Сейм в нее не включены. Восстановивший независимость Верховный совет - Восстановительный Сейм работал в 1990–1992 годах.

Численность избирателей. В утвержденных Главной избирательной комиссией (ГИК) списках избирателей значится 2 млн 449 тыс. 683 гражданина страны, обладающих правом голоса. Четыре года назад численность избирателей была 2 млн 504 тыс. 267, на выборах в Сейм в 2012 году - 2 млн 442 тыс. 587.

Округа. На выборах в Сейм на четырехгодичный срок полномочий избирается 141 парламентарий: 70 - по спискам и 71 - в одномандатном округе. На этих выборах впервые создан округ для зарубежных литовцев - с учетом большого числа голосовавших за рубежом избирателей на последних выборах.

Кандидаты. В общей сложности на выборах баллотируется 1754 выдвинутых партиями кандидата и кандидата-самовыдвиженца, 1170 или 66,7% мужчин и 584 или 33,3% женщин. По сравнению с выборами 2016 года, в Сейм баллотируется на 339 человек больше - несколько лет назад в ГИК было зарегистрировано 1416 кандидатов.

Портрет. ГИК создал среднестатистический портрет кандидата: это пятидесятилетний мужчина с высшим образованием, по имени Витаутас, имущество, ценные бумаги и денежные средства которого исчисляются почти 147 тыс. евро.

Партии. Списки кандидатов в Сейм выдвинули 17 партий, коалиции не формировались. На выборах 2016 года списки кандидатов в многомандатном округе выдвинули 12 партий и две коалиции, из них в Сейм прошли шесть партий.

Барьер. В многомандатном округе мандаты получают партии, набравшие не менее 5% голосов. Для партийных коалиций барьер голосов составляет 7%.

Второй тур. Второй тур выборов в парлалмент состоится 25 октября. В нем в одномандатных округах будут соревноваться два кандидата, набравшие больше всего голосов в первом туре. Кандидат одерживает победу уже в первом туре, если явка была не менее 40% и он получил более 50% голосов или если при явке не менее 40% он получил не менее одной пятой всех голосов избирателей этого избирательного округа. На выборах 2016 года в Сейм в первом туре были избраны три политика.

Присяга. Началом срока полномочий членов Сейма считается тот день, когда вновь избранный парламент собирается на первое заседание. Избранный член Сейма получает полномочия после присяги. Обычно первое заседание Сейма нового созыва проходит в середине ноября.

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