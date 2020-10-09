Инцидент произошел в 9.54 ч. Полицейский экипаж сообщил коллегам, что по его требованию не остановился автомобиль. Беглеца, по данным Delfi, преследовали 7 экипажей полиции.
Беглец остановился только потому, что, как предполагает полиция, сломался его автомобиль. Водитель был трезвым, но требованиям полицейских подчиняться отказывался.
На мужчину надели наручники и доставили в комиссариат.
В машине была и собака. Ее забрали в приют.
Ведется расследование.
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