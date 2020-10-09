В Вильнюсе неостановившегося водителя преследовали 7 экипажей

В пятницу в Вильнюсе на проспекте Лайсвес по требованию полиции не остановился водитель автомобиля. По предварительным данным, полиция настигла беглеца только на проспекте Конституциёс.

Инцидент произошел в 9.54 ч. Полицейский экипаж сообщил коллегам, что по его требованию не остановился автомобиль. Беглеца, по данным Delfi, преследовали 7 экипажей полиции.

Беглец остановился только потому, что, как предполагает полиция, сломался его автомобиль. Водитель был трезвым, но требованиям полицейских подчиняться отказывался.

На мужчину надели наручники и доставили в комиссариат.

В машине была и собака. Ее забрали в приют.

Ведется расследование.

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