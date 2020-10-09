В сентябре наполовину сократился пассажиропоток в аэропортах Литвы

Три аэропорта Литвы обслужили в сентябре более 100 тыс. пассажиров - наполовину меньше, чем в августе (212 тыс.). Спад в начале осени был зафиксирован после сравнительно успешного летнего сезона, сообщает компания Lietuvos oro uostai (Аэропорты Литвы).

Начальник Отдела авиационных услуг Lietuvos oro uostai Ауримас Стиклюнас говорит, что исполняются прогнозы середины лета - согласно им, из-за ужесточения и очень разных условий полетов, рост пассажиропотока осенью и зимой должен опять прекратиться или замедлиться.

Больше всего пассажиров обслужил в сентябре Вильнюсский аэропорт - 66 тыс. Пассажиропоток в Каунасском аэропорту составит 23 тыс. человек, в Палангском аэропорту - 11 тыс. человек.

В сентябре аэропорты страны обслужили 2,95 тыс. полетов - на 13,3% меньше, чем в августе. В сентябре из аэропортов Литвы самолеты летали по 68 направлениям (в августе - по 72).

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