В Литве предлагают ужесточить порядок продажи домашних животных

Государственная служба продовольствия и ветеринарии просит Министерство экономики и инноваций ужесточить правила продажи домашних животных. Заместитель главы службы Видмантас Паулаускас сказал, что продавцы должны указывать номер регистрации животного или микросхемы.

"Если гражданин размещает в интернете объявление о продаже животного, он должен указать номер регистрации животного у ветеринара или номер микросхемы, если животное чипировано. Если речь идет о щенках, которых еще рано чипировать, следует указать номер микросхемы матери", – сказал Паулаускас. По его словам, некоторые продавцы уже сейчас указывают такую информацию.

Министерство экономики и инноваций сообщило, что уже готовит поправки – продавцы животных должны будут указать исчерпывающую информацию о животных.

"Мало только узаконить указание информации о продаваемых животных, необходимо также ужесточить правила контроля продавцов, только тогда будет получен желаемый результат. Поэтому мы считаем, что необходимо регламентировать и обязательство заводчиков", – сказано в письме министерства.

По мнению Министерства экономики, необходимо пересмотреть всю систему контроля за заводчиками, укрепить функции контроля.

Глава Литовской организации по защите прав животных Бригита Кимантайте сказала, что сейчас в Литве в год подбирают 15 000 сбежавших или выброшенных людьми домашних питомцев.

В начале сентября разразился скандал, связанный с нелегальными питомниками, в которых в ужасных условиях разводили собак. Пострадавших животных передали службам опеки над животными.

Сейчас проводят 19 расследований. За жестокое обращение с животными, насилие над ними, грозят штрафы, арест или лишение свободы на срок до одного года.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!