Лидер в области решений информационных технологий (ИТ) для интернет-игр, шведская компания Evolution сообщает, что в конце октября откроет в Каунасе уже 16-й офис, в нем до конца года намечается трудоустроить более 150 человек, сообщает портал kaunas.kasvyksta.lt.
До конца 2021 года компания планирует расшириться в Литве до 1 тыс. человек.
"У нас в Каунасе большие планы, мы вышли на рынок и никуда не намерены уходить", - говорит гендиректор Evolution для Латвии, Литвы, Румынии, Мальты, Бельгии и Испании Олеся Иванова.