СМИ: компания Evolution намерена к 2022 году трудоустроить в Каунасе около тысячи человек

BNS ru.DELFI.lt

Foto: Organizacijos nuotr.

Лидер в области решений информационных технологий (ИТ) для интернет-игр, шведская компания Evolution сообщает, что в конце октября откроет в Каунасе уже 16-й офис, в нем до конца года намечается трудоустроить более 150 человек, сообщает портал kaunas.kasvyksta.lt.

До конца 2021 года компания планирует расшириться в Литве до 1 тыс. человек. "У нас в Каунасе большие планы, мы вышли на рынок и никуда не намерены уходить", - говорит гендиректор Evolution для Латвии, Литвы, Румынии, Мальты, Бельгии и Испании Олеся Иванова. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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