За сутки подтверждено 133 новых случая коронавируса, умер еще один человек

BNS ru.DELFI.lt

Sveikatos priežiūros darbuotojai ruošiasi rinkti mėginius naujo koronaviruso COVID-19 tyrimų kambaryje pirminės sveikatos priežiūros centre Barselonoje Foto: AFP / Scanpix

За минувшие сутки в Литве от COVID-19 умер один человек, установлено 133 новых случая коронавируса, общее число случаев заболевания в стране увеличилось до 5758, сообщило Министерство здравоохранения в пятницу.

Сейчас коронавирусом в Литве больны 2911 человек, 2722 человека выздоровели. От COVID-19 в стране скончались 103 человека, по другим причинам ушли из жизни 22 зараженных. В изоляции находятся 31 943 человека. С 1 июня в Литве выявлено 307 привозных случаев. За минувшие сутки проверено 7499 проб на коронавирус. В целом в стране сделано 830 674 теста.

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