За минувшие сутки в Литве от COVID-19 умер один человек, установлено 133 новых случая коронавируса, общее число случаев заболевания в стране увеличилось до 5758, сообщило Министерство здравоохранения в пятницу.
Сейчас коронавирусом в Литве больны 2911 человек, 2722 человека выздоровели.
От COVID-19 в стране скончались 103 человека, по другим причинам ушли из жизни 22 зараженных.
В изоляции находятся 31 943 человека.
С 1 июня в Литве выявлено 307 привозных случаев.
За минувшие сутки проверено 7499 проб на коронавирус. В целом в стране сделано 830 674 теста.