В Вильнюсе ДТП совершил нетрезвый кандидат в парламент

В четверг во второй половине дня в Вильнюсе виновником ДТП стал нетрезвый кандидат в парламент от социал-"трудовиков" Виргиниюс Шмигелскас.

Представитель Вильнюсской полиции Юлия Самороковская сообщила, что ДТП на перекрестке проспекта Саванорю произошло 8 октября, в 16.43 ч.

О ДТП сообщила женщина (1984 г.р.), которая сказала, что в ее автомобиль Volkswagen врезался ехавший сзади автомобиль Toyota, водитель которого, возможно, пьян.

Выяснилось, что в организме водителя Toyota было 2,27 промилле.

Самороковская подтвердила, что автомобилем Toyota управлял 59-летний Шмигелскас.

Водителя Volkswagen после ДТП врачи увезли на осмотр в больницу.

Шмигелскас на несколько часов был доставлен в комиссариат полиции.

Начато расследование.

Шмигелскас в 2000 г. был избран в парламент. До этого несколько лет был членом вильнюсского горсовета.

Сейчас он является кандидатом социал-"трудовиков" в Судувском северном округе, в списке партии идет 30-м номером.

С Самим Шмигелскасом в пятницу связаться не удалось.

Председатель социал-"трудовиков" Гедиминас Киркилас сказал, что поведение кандидата оценят сами избиратели.

Киркилас заметил, что сама партия не может ничего предпринять, поскольку Шмигелскас не является ее членом, кроме того, когда идут выборы, нет возможности вычеркнуть его фамилию из списка кандидатов.

"Он не является членом нашей партии, поэтому на уровне партии мы не можем что-то предпринять. Конечно, остается сожалеть, видимо люди не могут выдержать напряжения. Мы ничего сделать не можем, будут решать избиратели", – сказал Киркилас.

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