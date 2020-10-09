Дискуссия ru.Delfi: национальный масштаб или национальные акценты - какой выбор?

ru.DELFI.lt

Что принесут предстоящие парламентские выборы национальным общинам Литвы? Что обещают нацменьшинствам партии и кандидаты, и выполнимы ли эти обещания? Какая модель политического представительства национальных меньшинств является наиболее эффективной — через общенациональные партии или сформированные по этническому признаку?

Статьи по теме:

| Maža didelių žinių kaina