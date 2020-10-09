Начало дискуссии Ru. Delfi, которая пройдет в библиотеке Дома культуры Новой Вильни 9 октября, в 14.00.

В ней примут участие: политолог Владимирас Лаучюс, политический обозреватель Яцек Комар, предприниматель Виктор Воронцов, заведующий кафедрой русской филологии Вильнюсского университета, доктор гуманитарных наук Павел Лавринец.

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Начало трансляции на сайте Ru.Delfi.lt - 14.00.

С учетом эпидемиологической ситуации количество участников ограничено.

В зале необходимо быть в маске. Предварительная регистрация обязательна!

Ссылка для регистрации - здесь.

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