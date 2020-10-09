Представительство ЕК в Литве прислало BNS комментарий, в котором отмечает, что у этих дронов нет возможности идентификации лиц.

По словам представителей комиссии, проект трансграничного сотрудничества был утвержден в прошлом году, его реализация началась в феврале этого года.

"В его рамках предусматривается возможность использования легких дронов для наблюдения за большими территориями в приграничных районах. У этих дронов нет возможностей идентификации лиц, а в условиях договора о трансграничном сотрудничестве четко указано, что дроны можно использовать только в целях проекта", – говорится в комментариях представительства.

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По информации ЕК, дроны приобрел Белорусский государственный Комитет судебной экспертизы, конечно дроны были доставлены Белорусскому государственному Комитету судебной экспертизы, однако совершенно не были использованы", – говорится в комментарии.

"Любые попытки ненадлежащего использования дронов будут означать нарушения условий договора; по этой причине соглашение о дотации будет прекращено, а средства ЕС, предназначенные для этого проекта, должны будут быть возвращены", – отмечает представительство ЕК в Литве.

Еврокомиссия утверждает, что в данный момент пересматривается сотрудничество с Беларусью, и в будущем будут выдвинуты рекомендации по реализации программ помощи.

"Евросоюз пересматривает свои отношения с Беларусью, включая программы помощи. После принятия рекомендация по реализации проектов, ЕС представит их ведомству, руководящему проектом", – утверждает представительство.

В последние дни в международных и литовских СМИ появились сообщения о том, что на средства ЕС белорусская правоохрана приобрела дроны, а в этом проекте участвовала и Литва.

Литовская полиция утверждает, что средства, полученные от Еврокомиссии, перевела Белорусскому государственному Комитету судебной экспертизы в мае, за три месяца до президентских выборов, после которых начались протесты и репрессии правоохранительных органов против демонстрантов.

По информации литовской полиции, оборудование закупили сами белорусы.

40 европарламентариев в четверг обратились в ЕК и к правительству Литвы с тем, чтобы этот случай был тщательно расследован.

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