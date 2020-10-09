Осень преподнесла сюрпризы на рынке аренды жилья: новые тенденции и изменение цен

В середине августа специалисты оценивали ситуацию на рынке аренды жилья не очень благоприятно, однако осенью ситуация в корне изменилась. Много надежд связано со студентами, но появился и неожиданный фактор, ожививший рынок.

Согласно статистике, сентябрь был рекордным месяцем: жители Литвы активно покупали недвижимость. Кроме того, в сентябре улучшилась ситуация и с арендой. Осенью в крупные города съезжаются студенты, которые арендуют комнаты или квартиры.

Представитель компании Ober-Haus Марюс Чулада сказал, что ожидавшегося наплыва студентов в этом году не было.

"Не было такого эффекта, что вот, с августа телефоны не смолкают, люди ищут жилье для аренды. Возможно, у студентов больше времени, это растянется на несколько месяцев, но явного оживления, как раньше, мы не видели", – сказал эксперт.

"С каждым годом количество первокурсников сокращается. Это показывает и статистика", – продолжил он.

Однако Чулада сказал, что ситуация на рынке неплохая. По его словам, эта осень преподнесла сюрприз: арендой жилья интересуются иностранцы, которые планируют переехать сюда жить и работать. Немало запросов приходит от белорусов.

"Рынок аренды был достаточно живым и без студентов. Надо подчеркнуть, что жилье не пустует. Приходят запросы из других стран - это строители и работники транспортного сектора с Востока. Сейчас мы контактируем с 25 семьями из Беларуси, которые ищут жилье", – сказал он.

Эту информацию подтвердил и глава компании Realdata Арнольдас Антанавичюс. По его словам, предложений об аренде стало меньше, сразу после карантина выбор был намного больше.

Он также подтвердил, что арендой жилья в Литве интересуются белорусы.

"Белорусы активнее, они ищут возможность инвестировать, создать бизнес, развивать проекты, перенести сюда свою деятельность. Я не исключаю, что часть предложений это покроет. Если придет бизнес, то где-то надо жить и работникам", – заметил эксперт.

Сейчас рынок аренды вернулся в свою колею, раньше можно было арендовать жилье дешевле.

Представитель Inreal Томас-Совиюс Квайницкас сказал, что если сравнивать I и II кварталы этого года, то стоимость аренды 1-3-комнатной квартиры в Вильнюсе снизилась с 11 до 10,5 евро за кв. м, т.е на 5-10%.

В Старом городе цены упали еще больше потому, что стали на долгое время сдавать жилье из сектора краткосрочной аренды.

По словам собеседника, данные за III квартал показывают, что стоимость аренды вернулась на прежний уровень.

По словам Чулады, поскольку приближается отопительный сезон, владельцы жилья все же склонны идти на переговоры - ведь лучше сдать дешевле, чем самому платить за коммунальные услуги.

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