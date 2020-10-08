Выявлено 12 лиц, подозреваемых в хищении имущества армии Литвы

Военная полиция вместе с полицией Литвы выявила в одном военном подразделении группу расхитителей имущества, сообщили в четверг вооруженных силы Литвы.

В данный момент подозрения предъявлены 12-ти военным и гражданским лицам, часть которых была задержана.

Сотрудники военной полиции при сотрудничестве с полицией Литвы проводили процессуальные действия несколько месяцев.

После начала расследования по подозрениям в злоупотреблении служебным положением и требованием взятки был временно задержан один военный, потому он был отпущен.

Досудебное расследование расхищения материального имущества в одной из военных частей контролирует Участковая прокуратура Вильнюса, она же руководит этим расследованием.

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