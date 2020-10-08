Литва остановила выплату Беларуси многомиллионной суммы в рамках программ ЕС

Правительство Литвы остановила платежи Беларуси на сумму 5,8 млн евро в рамках программ, финансируемых Евросоюзом, когда после фальсифицированных президентских выборов правоохрана страны прибегла к репрессиям против мирных протестующих, сообщило в четверг Министерство внутренних дел Литвы.

"После выборов в Беларуси Литва временно остановила все платежи по общим проектам в Беларуси. В данный момент мы ждем разъяснений Еврокомиссии по дальнейшему ходу программы", – сообщил BNS замминистра внутренних дел Литвы Таутвидас Тамулявичюс.

"Общая сумма временно приостановленных платежей достигает 5,8 млн евро. Такое решение принято с учетом возникающих рисков ненадлежащего использования средств", – отметил вице-министр.

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Известие о приостановленных миллионных платежах первым опубликовало агентство новостей Reuters.

В последние дни в международных и литовских СМИ появились сообщения о том, что на средства ЕС белорусская правоохрана приобрела дроны, а в этом проекте участвовала и Литва.

Литовская полиция утверждает, что средства, полученные от Еврокомиссии, перевела Белорусскому государственному Комитету судебной экспертизы в мае, за три месяца до президентских выборов, после которых начались протесты и репрессии правоохранительных органов против демонстрантов.

По информации полиции Литвы, оборудование закупили сами белорусы.

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