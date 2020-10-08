Объемы погрузок в Клайпедском порту росли за счет зерна и удобрений

Объемы погрузок в Клайпедском порту в сентябре росли за счет зерна и насыпных удобрений, заявил представитель дирекции порта Артурас Друнгилас. Вероятно, что ни в этом году, ни в следующем погрузки не вернутся на докризисные уровень, поскольку сократившийся поток контейнеров и нефтепродуктов не будет компенсирован ростом перевалки зерна и удобрений.

"В марте-сентябре росли погрузки зерна, сыпучих удобрений и контейнеров. Зерновые и сыпучие удобрения дали наибольший прирост", – BNS руководитель дирекции порта по маркетингу и общим вопросам Артурас Друнгилас.

По его словам, за год погрузки сыпучих удобрений выросли на 0,5 млн тонн, а сельхозпродуктов – на 240 тыс. тонн.

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Объемы погрузок в Клайпедском порту, по неокончательным данным, в январе-сентябре этого года составили 34,5 млн тонн - на 1,3% меньше, чем за такой же период прошлого года. Только в сентябре погрузки увеличились на 17,6% до 4,3 млн тонн.

Хотя общие показатели погрузок улучшаются, однако пока не ожидается, что в этом или в следующем году они достигнут докризисного уровня. По словам А. Другиласа, большое влияние на это окажет сократившиеся почти на 2,3 млн тонн погрузки контейнеров и нефтепродуктов.

"Мы не прогнозируем рост, ни в этом, ни в следующем году, поскольку у нас все же достаточно большая часть транзитных грузов в порту, не только белорусских. Мы видим, что происходит, что порты лишаются грузов, они пытаются привлечь грузы своих стран. Кроме того, соседи, Россия, повышают мощности своих портов", – добавил он.

Все же, А. Друнгилас сказал, что Клайпедский порт выделяется среди портов Евросоюза – в первом полугодии погрузки сократились на 6,6%, тогда как в ЕС в среднем падение составило 12%. По его словам, на это повлияла диверсификация Клайпедского порта.

"Мы не зависим от какого-то одного вида грузов. Есть шесть типов грузов, специализированные терминалы. (...) Если есть колебания, то другие грузы обычно могут компенсировать", – отметил А. Друнгилас.

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